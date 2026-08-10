GORINCHEM (ANP) - Tussen 3 en 7 augustus reden iedere dag 1600 vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, laat Rijkswaterstaat weten. Dat is minder dan de 2000 tot 2500 zware voertuigen per dag die eerder nog het vrachtwagenverbod op de verzwakte brug negeerden, en veel minder dan de 18.000 van voordat het verbod inging op 18 juli.

Van de 1600 kan meer dan de helft nog niet beboet worden via het camerasysteem van Rijkswaterstaat omdat het voertuigen zijn met buitenlandse kentekens, zegt een RWS-woordvoerder. Die kunnen vanwege internationale regelgeving alleen worden beboet als ze door een boa of agent staande worden gehouden. Tot en met 31 juli zijn er 1118 boetes uitgeschreven.

Ondanks de afname is de belasting op de boogconstructie van de brug nog te groot en moet het aantal zware voertuigen verder naar beneden, zegt de woordvoerder. Op vrijdag kondigde Rijkswaterstaat aan meer borden te installeren bij grensovergangen en bij wegen naar de brug.