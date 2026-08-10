Zanger Henk Wijngaard is sinds vorige week woensdag opgenomen in het ziekenhuis door hartproblemen. Dat laat zijn management maandag weten in een verklaring op Wijngaards website.

"De artsen hebben besloten dat een hartoperatie noodzakelijk is. Dit is natuurlijk even schrikken voor ons allemaal", luidt de verklaring. "Henk en Trijn hebben vol vertrouwen in het medische team en richten zich nu volledig op de behandeling en daarna zijn herstel."

Ook belooft het management van de 80-jarige zanger, bekend van de hit Met De Vlam In De Pijp, van zich te laten horen "zodra er meer nieuws is".