DEN HAAG (ANP) - Reisorganisatie Sawadee heeft nog vier groepen Nederlanders van ieder ongeveer twintig reizigers in het door een aardbeving getroffen Colombia, zegt een woordvoerder. Volgens de zegsman is niemand gewond geraakt.

Een van de groepen is gestrand in de stad Medellín, in het noordwesten van het land. Naar verwachting kunnen zij hun reis dinsdag per vliegtuig vervolgen naar Palomino in het noorden.

Een reisgroep met jongeren tussen de 22 en 35 jaar, zit in het noorden bij Santa Marta en vertrekt bijna weer naar Nederland. Een andere groep bevindt zich in de buurt van Tayrona National Park in het noorden. "De groep zit ver van het epicentrum en is oké", zegt de woordvoerder.

Een vierde groep, eveneens bestaande uit twintig mensen, zit bij Jardin, hemelsbreed zo'n 200 kilometer van het epicentrum. Ook zij kunnen hun reis voortzetten en hebben nog twee weken voor de boeg, aldus de zegsman van Sawadee.