Het Amerikaanse koppel Jon Hamm en Anna Osceola verwachten hun eerste kind. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Het babynieuws komt drie jaar nadat de 55-jarige acteur en de 38-jarige actrice met elkaar trouwden.

In een eerder interview vertelde Hamm dat hij zichzelf als 53-jarige man niet te oud vindt om vader te worden. "Ik word dan een oude vader, maar dat is dan maar zo. Het zou iets goeds kunnen zijn. We zullen zien", zei hij tegen The Hollywood Reporter.

Hamm, bekend van onder andere zijn hoofdrol in de serie Mad Men, vertelde toen al dat hij hoopte op kinderen met Osceola. De twee speelden na hun huwelijk samen in de serie Your Friends & Neighbors, die in 2025 uitkwam.