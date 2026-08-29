Nog vier mensen vast na XR-demonstratie op A12 in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Vier activisten van Extinction Rebellion (XR) die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. Dat heeft een woordvoerder van de politie zaterdagavond laten weten. In totaal werden 53 activisten aangehouden.

Twee van de vier XR-demonstranten die nog vastzitten, hebben zich niet gelegitimeerd. De andere twee zitten vast op verdenking van het overtreden van artikel 162 van het Wetboek van Strafrecht, ofwel het opzettelijk versperren van het verkeer. Zij zouden de A12-blokkade hebben veroorzaakt en brachten daarbij het rijdende verkeer in gevaar, aldus de politie.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag had de demonstratie op de snelweg, die niet van tevoren was aangekondigd, laten ontbinden. De overige demonstranten zijn allemaal aangehouden voor het overtreden van de Wet openbare manifestaties.

Eerder zaterdag schatte een woordvoerder van de politie het aantal aanhoudingen op 25 tot 30. XR liet toen al weten dat het om 53 aanhoudingen ging.