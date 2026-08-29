AZ blijft foutloos in Eredivisie na thuiszege op Go Ahead Eagles

ALKMAAR (ANP) - AZ heeft zaterdagavond ook de vierde wedstrijd van het Eredivisieseizoen gewonnen. In eigen huis werd Go Ahead Eagles met 5-2 verslagen. AZ heeft de maximale 12 punten uit vier wedstrijden en zal ook na de vierde speelronde koploper blijven in de competitie.

AZ kwam al in de zevende minuut op voorsprong. Een hard schot van Dave Kwakman werd van richting veranderd en eindigde in de korte hoek, onhoudbaar voor doelman Kjetil Haug. Aan de andere kant van het veld werd een schot van Melle Meulensteen van richting veranderd. AZ-doelman Jari De Busser, overgekomen van Go Ahead, bracht redding. Maar uit de rebound scoorde Victor Edvardsen de gelijkmaker. Nog voor rust schoot Ro-Zangelo Daal AZ op voorsprong met opnieuw een van richting veranderd schot.

Kort na rust bevestigde de thuisploeg het overwicht in de wedstrijd met nog een doelpunt. Lewis Schouten maakte zijn eerste doelpunt in het eerste elftal van AZ op aangeven van Mateo Chávez. Het was Chávez zelf die voor de vierde Alkmaarse goal tekende met een hard schot tegen de onderkant van de lat. Daal maakte kort voor tijd zijn tweede. Mathis Suray bepaalde de eindstand op 5-2.