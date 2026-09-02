OVERASSELT (ANP) - Het huis aan de Ewijkseweg in Overasselt waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaatsvond, wordt woensdagochtend nog steeds beveiligd door zwaarbewapende agenten. De weg is afgezet tussen de padel- en tennisvereniging en de kruising met de Schoonenburgseweg, ziet een ANP-verslaggever.

Aan beide kanten staat bij de afzetting een politieauto met zwaarbewapende agenten. En bij het huis staan in ieder geval drie auto's met agenten die ook zwaarbewapend zijn. Rond 08.30 uur reden enkele busjes van de Mobiele Eenheid weg.

Verder gaat het openbare leven in de Gelderse plaats ogenschijnlijk gewoon weer door. De ANP-verslaggever zag diverse mensen op de fiets, ook kinderen. Het openbaar vervoer rijdt, de bus zit vol en de supermarkt is open.

In de nacht van maandag op dinsdag liep een groep mannen met wapens door Overasselt. Bij de woning aan de Ewijkseweg werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Ook raakten twee agenten zwaargewond.