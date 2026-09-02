Zender Hulu treft al voorbereidingen voor een zevende seizoen van de hitserie Only Murders in the Building. Dat meldt Deadline, op basis van het feit dat het kantoor waar de serie wordt ontwikkeld wordt verplaatst van Los Angeles naar New York.

Bronnen bevestigen aan Deadline dat dit erop wijst dat de serie nog niet stopt na de zesde reeks, die binnenkort van start gaat. Het schrijversteam zou deels worden vernieuwd voor het volgende seizoen. Hoewel seizoen 6 zich afspeelt in Londen, zou de zevende reeks zich weer afspelen in New York.

De serie gaat over drie amateurdetectives die in een gebouw in New York moorden oplossen. De hoofdrollen worden gespeeld door Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez. Het nieuwe seizoen heeft een eigen naam gekregen: Only Murders in London. De serie is in december te zien, in Nederland op streamingdienst Disney+.