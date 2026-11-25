HILVERSUM (ANP) - De NOS komt niet meer met een jaaroverzicht aan het einde van het jaar. "Dit is het gevolg van bezuinigingen op de publieke omroep, die ook aan NOS Nieuws niet voorbijgaan", zegt Giselle van Cann, de hoofdredacteur van NOS Nieuws. Ze noemt de jaarlijkse terugblik "een traditie", maar het is volgens haar "erg arbeidsintensief om te maken en dus relatief duur".

In het jaaroverzicht staan de opvallendste en belangrijkste gebeurtenissen van een kalenderjaar. De overzichten zijn online te vinden. Het jaaroverzicht wordt sinds 1956 gemaakt, eerst door de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) en daarna door de NOS.