PARAMARIBO (ANP) - Een vliegtuig van Surinam Airways met bestemming Paramaribo is woensdag na ruim twee uur vliegen teruggekeerd naar Schiphol. Dat gebeurde uit voorzorg, nadat de cockpitbemanning tijdens de vlucht een barst in de voorruit had ontdekt.

Het vliegtuig is veilig geland, meldt de luchtvaartmaatschappij woensdag. Van een noodsituatie is geen sprake geweest en de veiligheid was op geen enkel moment in het gedrang, aldus SLM. Alle passagiers zijn ongedeerd. De maatschappij zoekt naar een oplossing en houdt hen op de hoogte van het nieuwe vliegschema.

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij kampt regelmatig met mankementen. Zo moest een vlucht vanuit Miami op 15 november worden uitgesteld, omdat SLM de startprocedure tot drie keer toe had onderbroken. Dat gebeurde uit veiligheidsoverwegingen, omdat een technische foutmelding in de cockpit binnenkwam. De oorzaak van het probleem is gevonden en verholpen. Het bleek te gaan om een elektrische storing.

Defect neuswiel

Een vlucht van Curaçao naar Paramaribo op 11 november liep eveneens sterke vertraging op, omdat een defect neuswiel van het toestel moest worden vervangen. Vervolgens moest de maatschappij ook haar verdere vliegschema aanpassen.

De luchtvaartmaatschappij verkeert ook financieel in zwaar weer en kan niet bestaan zonder steun van de overheid. President Jennifer Geerlings-Simons heeft in juni 2026 besloten om de noodlijdende maatschappij overeind te houden en te werken aan het besparen van kosten en het verhogen van de efficiëntie.