HILVERSUM (ANP) - De NPO "is en blijft met alle partijen in gesprek". Dat stelt een woordvoerder als reactie op de brandbrief van ruim vierhonderd NPO-medewerkers die zich boos maken over het besluit om toch aan het Eurovisie Songfestival mee te doen. De NPO laat weten op dit moment verder geen toelichting over de kwestie te geven. 3FM-presentator Mandy Emadi laat namens de ondertekenaars weten nog geen reactie van de NPO te hebben gehad.

In de brief, die eerder deze week werd gestuurd, hekelen de medewerkers het besluit om mee te doen aan het muziekevenement vanwege de deelname van Israël. Ook willen de medewerkers weten hoe de besluitvorming tot stand is gekomen.

De NPO wil woensdag geen antwoord geven op de vraag van het ANP of zich al veel deskundigen hebben gemeld voor het team dat de deelname zou moeten vormgeven. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het besluit van de NPO, laat Margo Smit woensdag weten. De ombudsman stuurt alle meldingen door naar de NPO.