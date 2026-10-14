De Nederlandse film Truly Naked van regisseur Muriel D'Ansembourg staat op de shortlist voor de European Film Awards 2027, maakte de organisatie woensdag bekend. De film maakt daarmee kans op een nominatie voor de Europese filmprijzen. De nominaties worden op 14 november bekendgemaakt.

De film gaat over de tiener Alec van wie de vader pornofilms maakt. Na de dood van zijn moeder helpt Alec zijn vader met het productiebedrijfje. Door de vriendschap met zijn klasgenote Nina gaat hij anders kijken naar intimiteit. De hoofdrollen worden gespeeld door Caolán O'Gorman, Safiya Benaddi, Andrew Howard en Alessa Savage.

De film ging eerder dit jaar in wereldpremière op de Berlinale en won op het Nederlands Film Festival zes Gouden Kalveren, waaronder die voor beste speelfilm, regie en scenario. "Het betekent heel veel voor me dat de film is geselecteerd. Dat mijn eerste speelfilm op deze lijst staat, voelt als een aanmoediging om te blijven durven", zegt D'Ansembourg over de shortlist.

Ook de Nederlandse coproducties Coward, Conversations with the Sea, Salvation en The Soundman staan op de fictieshortlist. De European Film Awards worden op 16 januari uitgereikt in Athene.