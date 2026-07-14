UTRECHT (ANP) - De NS wil dat er een einde komt aan het plaatsen van bagage op stoelen. Dat meldt een woordvoerder na berichtgeving van de NOS. "We horen dat mensen elkaar niet meer durven aan te spreken. Hiermee willen we bereiken dat reizigers elkaar überhaupt niet meer hoeven te vragen om een tas van een zitplek af te halen, want de stoel is dan al leeg."

De NS is niet van plan om boetes uit te delen of anderszins te handhaven als reizigers wél een tas op een stoel zetten, aldus de woordvoerder. "Dit is alleen bedoeld om discussie over dit onderwerp uit te sluiten. We willen dat het als het nieuwe normaal wordt gezien dat tassen op schoot of in het bagagerek worden geplaatst."

Zoals gebruikelijk bij aanpassingen die de NS wil doorvoeren, moet er een adviesaanvraag worden ingediend bij het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov). Bij een negatief advies vanuit die organisatie kan het zijn dat de aanpassing niet doorgaat, aldus de woordvoerder.