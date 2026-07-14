Nickelback kondigt na vier jaar weer nieuw album aan

Nickelback komt dit jaar met nieuwe muziek. De Canadese rockband brengt op 30 oktober het studioalbum Everything Under The Sun uit, werd dinsdag bekendgemaakt. Als voorproefje op de nieuwe plaat lanceert de band dinsdag al een nieuwe single, Rattle The Cage (feat. John 5).

Everything Under The Sun is het elfde studioalbum van de band en het eerste sinds het verschijnen van Get Rollin' uit 2022. De band tourde daarna twee jaar met de Get Rollin' World Tour. De lancering volgt op de Netflix-documentaire Hate to Love: Nickelback.

"Dit album laat elke kant van de band zien," zegt frontman Chad Kroeger. "Er staan nummers op die net zo hard binnenkomen als alles wat we ooit hebben gedaan, nummers die gedurfde keuzes maken en nummers die ons eraan herinneren waarom we dit al zo lang samen doen."

Nickelback brak begin deze eeuw wereldwijd door met het nummer How You Remind Me. De plaat kwam van het album Silver Side Up, de derde studioplaat van de Canadezen.