NVWA waarschuwt voor kindervestjes Wibra

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten voor een vestje van de Wibra dat door baby's en jonge kinderen gedragen kan worden. De knoopjes van het kledingstuk kunnen makkelijk afbreken. Dat kan voor verstikkingsgevaar zorgen bij jonge kinderen, aldus de NVWA.

Het gaat om het vestje 'BMS vestje catfeather strik' en 'KMS vestje catfeather strik' met batchcode 2001294 en 2204248. De genoemde kleurcodes zijn 111, 192, 195, 202. De producten zijn verder te herkennen aan artikelnummers 2287.0143 en 2287.0149.

Het artikel is verkocht in Wibrawinkels in Nederland, België en Frankrijk en de webshop tussen 14 september en 29 oktober dit jaar. De Wibra adviseert klanten hun product te controleren via de hangtag, waslabel of de kassabon. Klanten kunnen het product terugbrengen naar het filiaal waar ze het gekocht hebben en krijgen een volledige terugbetaling, ook zonder bon.