FC Utrecht zonder fans naar Telstar vanwege rellen na bekerduel

UTRECHT (ANP) - FC Utrecht neemt zondag geen supporters mee naar de uitwedstrijd tegen Telstar. De club heeft dat besloten na de ongeregeldheden van donderdagavond met de eigen aanhang na het bekerduel met Kozakken Boys.

Fans van FC Utrecht kwamen na de wedstrijd het veld op en zochten de confrontatie met supporters van de thuisclub.

FC Utrecht laat weten dat het tegen collectieve straffen is. "Supporters die zich niet hebben misdragen, mogen niet de dupe worden van het gedrag van individuen", meldt de club. "De wedstrijd tegen Telstar wordt echter al over twee dagen gespeeld. In die korte tijd is het niet mogelijk om alle betrokkenen te identificeren. Daardoor kan de club niet uitsluiten dat zij zondag meereizen. Om die reden kan FC Utrecht een gastvrije en veilige voetbalomgeving niet garanderen."

Een deel van de aanhang van FC Utrecht kwam begin september negatief in het nieuws. Fans bleven tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooien. Daardoor werd die wedstrijd gestaakt.