NVWA waarschuwt voor meeliftende Japanse kever

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept terugkerende vakantiegangers en de logistieke en handelssector op alert te zijn op meeliftende Japanse kevers. Eind juli is een dode Japanse kever meegekomen met een transport uit Italië. De NVWA meldt dat het insect "zeer schadelijk is voor de plantensector, natuur en ook voor tuinen en parken."

De NVWA wil voorkomen dat de kever naar Nederland komt. "De Japanse kever heeft een quarantainestatus in de EU; bij een vondst moet deze uitgeroeid worden." In Europa komt het insect voor in Noord-Italië, delen van Zwitserland, Duitsland, Kroatië en op de Portugese Azoren. De larven van de kever zitten in de grond en eten wortels van grassen. Eenmaal uitgekomen eten ze bladeren, bloemen en stengels van onder meer fruitsoorten en rozen.

Elke zomer checkt de NVWA of er Japanse kevers in Nederland aanwezig zijn. Dat gebeurt door het plaatsen van vallen bij onder meer parkeerplaatsen langs snelwegen en bij vliegvelden.