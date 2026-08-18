Veerman kijkt bij gang naar Dortmund terug op 'magische jaren'

EINDHOVEN (ANP) - Joey Veerman kijkt bij zijn overgang van PSV naar Borussia Dortmund terug op "magische jaren" in Eindhoven. "Ik heb hier acht prijzen gewonnen, geweldige Europese wedstrijden beleefd, vrienden voor het leven gemaakt, ben speler van het Nederlands elftal geworden, mijn kinderen zijn hier in Brabant geboren en zo kan ik nog wel even doorgaan", aldus de voetballer in een persbericht van PSV waarin zijn overgang definitief is bekendgemaakt.

Veerman tekent een contract voor vijf seizoenen bij Borussia Dortmund. Hij speelde 4,5 jaar bij PSV. "PSV en Brabant zijn voor mij en mijn hele familie gaan voelen als thuis. Het waren magische jaren, in alle opzichten. Maar soms komt er een kans voorbij die je moet pakken", legde de middenvelder uit. "Dit is voor mij een gedroomde vervolgstap."

Veerman viel na het EK van 2024 onder bondscoach Ronald Koeman af bij Oranje. Hij kwam zestien keer uit voor Nederland.