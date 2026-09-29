NZa: zorgverzekeraars schieten gedeeltelijk tekort in zorgplicht

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) spreekt twee zorgverzekeraars aan omdat zij slechts gedeeltelijk zouden voldoen aan hun wettelijke zorgplicht. Het gaat dan om de toegang tot medische hulpmiddelen in acute situaties voor mensen met diabetes, incontinentie en stoma- en wondzorgbehoeften, die buiten het ziekenhuis of in een instelling verblijven.

Alle onderzochte zorgverzekeraars hebben een brief ontvangen met verbeterpunten. De NZa gaat met de twee zorgverzekeraars in gesprek en verwacht dat zij op korte termijn verbeteringen doorvoeren. Als dit onvoldoende gebeurt, kan de NZa overgaan tot bijvoorbeeld verscherpt toezicht.

Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen van huisartsen, wijkverpleegkundigen en apothekers dat het in spoedsituaties lastig is voor zorgverleners en patiënten om tijdig aan de juiste hulpmiddelen te komen. Dat heeft veel impact op de kwaliteit van leven van patiënten.