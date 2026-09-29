Koning praat met Joden over druk rond standpunt Israël

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag tijdens een werkbezoek aan de Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda in Den Haag gesproken over de druk die Joden ervaren om een standpunt in te nemen over Israël. Rabbijn Marianne van Praag vertelde dat Joden volgens haar vaak eerst duidelijk moeten maken hoe zij tegenover Israël staan.

"Je moet voor of tegen zijn, er is geen nuance", zei Van Praag. Willem-Alexander reageerde daarop dat Joden niet verantwoordelijk zijn voor wat er in Israël gebeurt.

Volgens Van Praag wordt Joods-zijn vaak in verband gebracht met Israël, de oorlog in Gaza en antisemitisme. Zij vindt het belangrijk om te laten zien dat het Joodse leven ook draait om gemeenschap, tradities en zingeving. "Uw bezoek helpt hier ook bij", zei ze tegen de koning.

Ook vrede kwam tijdens het bezoek ter sprake. Rabbijn Awraham Soetendorp zei daarover: "Vrede is realistisch en niet alleen een droom."