KAMPEN (ANP) - De Oezbeekse familie Babayants verlaat binnen enkele dagen De Open Hof in Kampen, waar zij de afgelopen twee jaar kerkasiel kregen. Volgens coördinator van het kerkasiel Herman Stomphorst wordt er door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) opvang voor ze geregeld. "Tot die tijd mogen ze hier in de kerk blijven", zei Stomphorst even voordat de doorlopende kerkdienst zaterdagmiddag ten einde komt.

Het gezin met vier kinderen verblijft al sinds 2014 in Nederland. Omdat ze nu een nieuwe verblijfsaanvraag hebben ingediend, mag de familie - zolang de procedure loopt - rechtmatig in Nederland blijven. De familie heeft er zelf voor gekozen de kerk te verlaten.

Voor Stomphorst is het een spannende dag. "Ik maak me zorgen dat de procedure heel lang gaat duren", zei hij. "Maar ik ben er gerust op, omdat de Raad van State heel duidelijk is geweest."

In juli oordeelde de Raad van State dat drie gezinnen van asielzoekers met kinderen die al jaren in Nederland wonen en hun leven hebben opgebouwd, hier mogen blijven.