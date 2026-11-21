ROME (ANP/AFP) - De Italiaanse oud-politiechef Gianni De Gennaro is dood aangetroffen in zijn huis. Volgens Italiaanse media heeft hij zichzelf doodgeschoten, nog geen week nadat hij in verband werd gebracht met een maffiazaak.

Aanklagers maakten deze week bekend de rol van De Gennaro te onderzoeken bij een bomaanslag in 1992 in Palermo. Daarbij kwamen de rechter Paolo Borsellino, die zich bezighield met de vervolging van maffiafiguren, en vijf leden van zijn beveiliging om het leven. Het leidde tot een grootschalige operatie tegen de Siciliaanse maffia, met name de Cosa Nostra.

De Gennaro zou het onderzoek naar de moord hebben gehinderd door bewijsstukken achter te houden. Vooral het dagboek van Borsellino verdween plotseling na de aanslag. De afgelopen dagen hebben huiszoekingen plaatsgevonden bij de 78-jarige oud-politiechef.

Premier Giorgia Meloni heeft gezegd "diep geschokt" te zijn door de dood van De Gennaro.