ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) eist twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 40-jarige man uit het Limburgse Herten voor het online misbruiken van 245 minderjarige meisjes via een deels zelfontwikkeld computerspel: Highscoregame. Het jongste meisje is 8 jaar.

De man wordt ervan verdacht sommige meisjes ertoe te hebben gedwongen om vergaande seksuele handelingen voor de camera te verrichten. Hij zou die beelden ook hebben verspreid. Het OM heeft twaalf Nederlandse en acht Vlaamse meisjes geïdentificeerd. Er zijn ook slachtoffers bij uit België, Amerika en Australië. Bas P. benaderde zijn slachtoffers via zijn computerspel.