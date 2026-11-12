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Russische officier dood door explosie auto in Sint-Petersburg

12 nov , 11:32Buitenland
anp121126089 1
ANP
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SINT-PETERSBURG (ANP/DPA) - Een Russische luchtmachtofficier is in het zuiden van Sint-Petersburg omgekomen toen zijn auto op een weg explodeerde. Een vlakbij rijdende bus werd beschadigd, maar volgens lokale media bleven de inzittenden ongedeerd. De bom zou mogelijk van afstand tot ontploffing zijn gebracht.
Op dezelfde weg werd in augustus een Russische militair gedood doordat zijn auto ontplofte. Meerdere Russische militairen zijn vermoord sinds de Russische aanval op Oekraïne in 2022 begon. De Russische autoriteiten gaan bij deze auto-explosies meestal uit van aanslagen gepleegd door agenten van Oekraïne.
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