OM eist 30 jaar cel voor doden Vlaamse kleuter Dean

GENT (ANP/BELGA) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag een celstraf van dertig jaar geëist tegen Dave De K. (39) voor het ontvoeren en doden van de Vlaamse kleuter Dean in januari 2022. Het lichaam van de 4-jarige Dean werd op 17 januari 2022 in Nederland gevonden in de bosjes van het voormalige werkeiland Neeltje Jans in Zeeland.

Tegen de Nederlandse verdachte Romy W. (29) is 1,5 jaar cel geëist. Zij is vrijdag door de jury van het hof van assisen in Gent al vrijgesproken voor ontvoering met de dood tot gevolg. Ze werd wel schuldig bevonden aan het bezit en het verspreiden van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Ze had misbruikbeelden, die niets te maken hadden met Dean, van de telefoon van haar vriend doorgestuurd naar haar eigen telefoon.

Bij het formuleren van de strafeis voor W. nam het OM als verzachtende omstandigheid mee dat ze erin is geslaagd haar drankverslaving te overwinnen. W. zat bijna vijf jaar in voorarrest. Haar advocaat verwacht dat ze na het proces, dat maandag eindigt met de uitspraak, wordt vrijgelaten.

Mishandeling

Dean was een zoontje van een vriendin die de Zeeuwse W. had leren kennen in een kliniek waar zij enige tijd verbleef in verband met haar ernstige alcoholverslaving. De K. en zij pasten geregeld op. De K. heeft verklaard dat hij Dean in een vlaag van razernij heeft mishandeld op een parkeerplaats in zijn woonplaats, het Belgische Sint-Gillis-Waas. Daarna is hij naar eigen zeggen uiteindelijk naar Nederland gereden, terwijl Dean, ernstig gewond, nog leefde. De kleuter zou in de buurt van Vlissingen zijn gestorven.

Het OM eiste naast dertig jaar gevangenisstraf een bijkomende straf van vijftien jaar terbeschikkingstelling, waarbij De K. onder toezicht blijft staan. Het hof doet uitspraak na de pleidooien van de advocaten over de strafmaat.