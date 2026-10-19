Leiden Film Festival trekt weer meer bezoekers

Het Leiden International Film Festival heeft dit jaar meer bezoekers getrokken dan tijdens eerdere edities. In totaal bezochten 43.000 mensen het festival. Volgens de organisatie kwam dit door "een onderscheidende programmering, internationale en Nederlandse premières en brede media-aandacht".

Een belangrijk deel van het programma bestond uit films die nog niet eerder in Nederland te zien waren. In totaal beleefden 63 films hun Nederlandse première op LIFF, waaronder populaire titels als La Bola Negra, Club Kid en Fjord. Ongeveer de helft van deze premières verschijnt niet regulier in de Nederlandse bioscopen.

Naast de internationale programmering kreeg Nederlands talent dit jaar nadrukkelijk een plek. Tijdens de eerste Leiden Dag bracht LIFF vijf filmproducties met een bijzondere band met de stad samen in het Leidse Volkshuis. Ook lanceerde het festival OOGST: New Dutch Shorts, een nieuw programma met korte films waarin tien veelbelovende Nederlandse filmmakers hun werk presenteerden. Thom Lunshof en Sam Dijkstra waren daarnaast te gast met hun Nederlandse debuutfilm De Eerste Zone.

De data van de 22e editie van het Leiden International Film Festival worden binnenkort bekendgemaakt.