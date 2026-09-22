OM eist 7 jaar cel voor drugslab en explosie Schammenkamp

ROTTERDAM (ANP) - In de zaak over de fatale explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp in Rotterdam heeft het Openbaar Ministerie dinsdag een gevangenisstraf van zeven jaar geëist tegen verdachte Jalal O. (37) uit Rotterdam.

Op 29 januari 2024 ontplofte 's avonds een bedrijfsruimte op de begane grond van het appartementencomplex. Drie mensen kwamen daardoor om het leven en de ravage was enorm.

O. was huurder van de bedrijfsruimte. Het OM verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Daarnaast vindt het OM dat hij schuld heeft aan de ontploffing. Na onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat de explosie is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De licht ontvlambare acetondamp is er ontploft, stelt het OM.