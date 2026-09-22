Afscheid Ben Saunders is in besloten kring

De uitvaart van de vorige week overleden Ben Saunders vindt plaats in besloten kring. Dat meldt uitvaartverzorger Monuta namens de familie. Alleen genodigden zijn bij het afscheid welkom.

"Sinds het onverwachte verlies, is de familie intens verdrietig en bezig met afscheid nemen", aldus Monuta. Zij hebben geen behoefte om met de media te spreken. Ook over het verloop van de dag van de uitvaart worden geen details gedeeld.

Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. Hij was in 2011 de eerste winnaar van The Voice of Holland. Afgelopen zaterdag was er een publiek afscheid bij de tattooshop van de artiest.