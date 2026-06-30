OM eist celstraf in zaak over doodrijden Tamar (14) uit Marken

SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft acht weken cel geëist tegen de 33-jarige Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van Tamar (14) uit Marken. Dit gebeurde in de nacht van 25 juli 2020 aan de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude.

T. heeft volgens het OM tijdens het rijden onvoldoende vooruitgekeken. Hij had de aandacht niet op de weg, omdat hij op de navigatie keek van zijn telefoon. Die werd vastgehouden door de bijrijder. Daarvoor eiste het OM twee weken cel. T. staat ook terecht voor het doorrijden na een ongeval, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Daarvoor eiste het OM zes weken cel.

Het OM is er zeker van dat Tamar aangereden is door de verdachte. Onderaan zijn auto zijn DNA-sporen van het slachtoffer gevonden en vezelsporen van haar kleding. De auto had ook schade. De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij dacht dat hij over een dier was gereden.