Koning prijst Thom de Graaf voor 'nuance en zorgvuldigheid'

Koning Willem-Alexander heeft Thom de Graaf bij diens afscheid als vicepresident van de Raad van State geprezen om zijn manier van leidinggeven. In een toespraak tijdens de besloten Buitengewone Vergadering noemde hij De Graaf dinsdag onder meer "een toonbeeld van nuance en zorgvuldigheid". Dat is te lezen op de site van het Koninklijk Huis, waarop de speech is gepubliceerd.

De koning, die zelf de ceremoniële rol van voorzitter van de Raad van State vervult, deelde dat hij De Graaf in de afgelopen jaren goed heeft leren kennen. "Onze persoonlijke contacten waren altijd plezierig en ik heb van nabij gezien met hoeveel overtuiging u uw werk deed. De manier waarop u uw rol vervulde, was altijd weloverwogen, prikkelend en opbouwend", aldus de koning.

De koning vergeleek De Graaf, die kennelijk een grote kunstliefhebber is, met de werken van De Graafs favoriete beeldhouwer Alberto Giacometti. "Lang en rijzig, uittorenend boven de hectiek van alledag. Onafhankelijk, bedachtzaam, een tikje onderkoeld. Sensitief. Stevig met beide voeten op de grond. Een denker zonder dikdoenerij", somde de koning op.

Prinses Amalia

Hij blikte ook terug op 8 december 2021, toen de koning zijn oudste dochter prinses Amalia mocht binnenleiden in de Raad van State. "U bereidde haar een warm welkom, en daar willen de koningin, de prinses van Oranje en ik u hartelijk voor danken", zei hij, in het bijzijn van de prinses en koningin Máxima, die ook bij het afscheid van De Graaf waren.

Volgens de koning mag De Graaf "terugkijken op een bewogen en vruchtbare periode als vicepresident". "U heeft de Raad zonder averij door woelige baren geleid", zei hij. Tot slot benoemde de koning De Graaf tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Hij noemde het "een tastbaar bewijs van waardering".