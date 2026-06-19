OM eist in hoger beroep fors lagere straffen voor 'tattookillers'

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in hoger beroep fors lagere celstraffen geëist tegen verdachten van de moord op Onno Kuut in 2009. De rechtbank sprak de vier in 2020 vrij, na een eis van levenslang. Het OM ging hiertegen in hoger beroep.

Justitie houdt de broers Brian (38) en Cor P. (43) verantwoordelijk voor de dood van Kuut (30), uit Enschede. Tegen Brian eiste het OM tien jaar en drie maanden cel, tegen Cor acht jaar en zeven maanden. Het OM wilde een gevangenisstraf van 27 jaar eisen tegen de twee, maar dit kan niet in verband met andere veroordelingen van deze verdachten.

Voor Evert S. (45) en Jeroen S. (51) werd vrijspraak gevraagd.

Kuut werd op 16 maart 2009 's avonds of in de nacht met een mes gedood. Daarvoor is hij gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Het lichaam van Kuut werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland en op 25 maart ontdekt na een tip van wandelaars.