Net5 bevestigt tweede seizoen realityshow A.S.S.

Er komt een tweede seizoen van de realityshow A.S.S. - Anti Survival Show. Dat heeft televisiezender Net5 bekendgemaakt.

In A.S.S. worden twaalf bekende realitysterren en influencers gedropt op een verlaten strand in Colombia, waar ze moeten overleven. Wie de opdrachten wint, kan het eiland inruilen voor een plek op een luxe megajacht en maakt kans op een hoofdprijs van 50.000 euro. Het programma wordt gepresenteerd door Gwen van Poorten.

Vrijdagavond wordt om 20.00 uur het eerste seizoen afgesloten met een reünie-aflevering. De aflevering is gratis te bekijken op KIJK.nl en vanaf maandag 29 juni op Net5. De serie ging op 25 mei in première.