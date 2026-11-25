DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tot vijf jaar cel geëist tegen drie mannen die verdacht worden van de fatale mishandeling van de 23-jarige Abdifatah op het Plein in Den Haag in juli 2024. De in Somalië geboren man overleed aan ernstig hersenletsel door het geweld op zijn hoofd.

De drie verdachten zijn afkomstig uit Duitsland en waren een weekend weg in Den Haag. Zij kregen even voor 01.00 uur in de nacht van 20 op 21 juli ruzie met het slachtoffer en een vriend in de buurt van het Plein in het centrum van Den Haag.

Volgens de officier van justitie gingen de verdachten "zeer agressief en aanvallend" te werk. Een getuige beschreef het als: "ze gingen erop af als haaien die bloed roken." Na de mishandeling lieten zij het slachtoffer aan zijn lot over, vervolgde de officier. Wie precies de fatale klap of trap heeft uitgedeeld, is niet duidelijk geworden.

Het OM eiste de hoogste straffen tegen Alparslan C. (23) en Onur A. (25). Mahmoud M. (25) zou een kleiner aandeel hebben in het geweld. Tegen hem werd vier jaar geëist.