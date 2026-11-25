Kelly Rowland is toegevoegd aan de cast van de serie Reasonable Doubt. Dat meldt onder meer het vakblad Deadline. De Amerikaanse zangeres maakte haar opwachting in de laatste aflevering van het vierde seizoen.

"Na zo lang fan van de serie te zijn geweest, is het onwerkelijk om er nu zelf deel van uit te maken", laat de 45-jarige zangeres weten in een verklaring. Rowland speelt in de serie de rol van Demitra, een medewerkster van een verkiezingscampagne van de burgemeester die in de problemen komt. Het is nog niet bekend of het gaat om een gastrol of een vaste rol in de serie.

In Nederland is Reasonable Doubt te zien op Disney+. De Grammy-winnares heeft in het verleden vaker geacteerd. Ze was onder meer te zien in Freddy vs. Jason (2003) en Mea Culpa (2024). Eerder dit jaar vertolkte ze de hoofdrol in de film Relationship Goals.