AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Amsterdam twee maanden cel geëist tegen opiniepeiler Maurice de Hond (79). Volgens het OM heeft De Hond zich schuldig gemaakt aan smaad en smaadschrift in uitlatingen over de zogeheten klusjesman, Michael de Jong, in de geruchtmakende Deventer moordzaak.

In onder meer een interview in 2024 tast De Hond met verdachtmakingen de eer en goede naam aan van De Jong, aldus het OM. "De Hond wijst hem nog steeds aan als moordenaar, maar nu op impliciete en geraffineerde wijze."

De Hond werd in 2009 al eerder veroordeeld in een vergelijkbare strafzaak, nadat hij ook toen De Jong aanwees als dader. Ook een door De Jong aangespannen civiele procedure verloor hij.

De Deventer moordzaak draait om de moord op weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999. Ernest Louwes is daarvoor veroordeeld, ook na herziening van de zaak.