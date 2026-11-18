Een bezoek aan de tandarts wordt volgend jaar opnieuw duurder. De maximumtarieven stijgen in 2027 met ongeveer 3 procent. Toch betekent dat niet automatisch dat een aanvullende tandartsverzekering voordeliger wordt. Uit onderzoek van vergelijkingswebsite Overstappen.nl blijkt dat bij relatief beperkte tandartskosten 102 van de 110 onderzochte verzekeringspakketten meer kosten dan ze opleveren.

Tekst: Djoeke Notten

Wie twee keer per jaar naar de tandarts gaat, het gebit laat reinigen en één gaatje moet laten vullen, betaalt in 2027 volgens de berekeningen ongeveer 174,55 euro. In 2026 kostten dezelfde behandelingen nog 169,42 euro. Dat is een stijging van ruim vijf euro.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verhoogt de maximumtarieven voor vrijwel alle tandheelkundige behandelingen. Zo stijgt de prijs van een periodieke controle van 28,51 naar 29,37 euro. Voor een eenvoudige vulling betalen patiënten straks maximaal 61,83 euro, tegenover 60,01 euro dit jaar.

Hogere premies, dezelfde vergoeding

Niet alleen de behandelingen worden duurder. Ook aanvullende tandartsverzekeringen stijgen in prijs. Volgens Overstappen.nl nemen de premies in 2027 gemiddeld met 3,9 procent toe, wat neerkomt op ongeveer 91 cent per maand.

Van de 101 onderzochte pakketten die zowel in 2026 als 2027 worden aangeboden, worden er 65 duurder. Bij 31 blijft de premie gelijk en vijf pakketten worden goedkoper. De maximale vergoedingen blijven ondertussen ongewijzigd.

Dat betekent dat verzekerden in veel gevallen meer betalen, zonder dat ze daar extra dekking voor terugkrijgen.

Wanneer is een tandartsverzekering voordelig?

Uit de vergelijking van 110 aanvullende tandartsverzekeringen blijkt dat slechts acht pakketten financieel voordeel opleveren bij jaarlijkse tandartskosten van 174,55 euro. Het maximale voordeel bedraagt ongeveer twintig euro per jaar.

Een aanvullende tandartsverzekering vergoedt doorgaans 75 tot 100 procent van de kosten, tot een vastgesteld jaarmaximum. Wie bijvoorbeeld vijftien euro per maand betaalt voor een verzekering die 75 procent vergoedt, is jaarlijks 180 euro aan premie kwijt. In dat geval moet de tandartsrekening hoger zijn dan 240 euro voordat de verzekering financieel voordeel oplevert, zolang het vergoedingsmaximum niet wordt overschreden.

Volgens de onderzoekers wordt een aanvullende tandartsverzekering bij jaarlijkse kosten van ongeveer 300 tot 400 euro vaak interessanter. Of een verzekering daadwerkelijk voordelig is, hangt af van de premie, het vergoedingspercentage en de maximale dekking.

Uitgebreide dekking niet altijd direct mogelijk

Wie verwacht een dure behandeling nodig te hebben, zoals een kroon of wortelkanaalbehandeling, kan niet altijd zomaar een uitgebreide tandartsverzekering afsluiten.

Van de negentien onderzochte pakketten met een maximale vergoeding van 750 euro of meer bieden veertien geen directe acceptatie. Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld een medische vragenlijst, een tandartsverklaring of een wachttijd van een jaar hanteren.

Bij goedkopere pakketten is dat minder vaak het geval. Van de 55 verzekeringen met een maximale vergoeding van 250 euro accepteren er 53 nieuwe verzekerden zonder medische beoordeling.

Zelf sparen als alternatief

Volgens zorgverzekeringsexpert Jeremy Broekman van Overstappen.nl is het verstandig om vooraf te berekenen welke tandartskosten je verwacht.

Bij beperkte en voorspelbare kosten kan zelf geld opzijzetten voordeliger zijn dan een aanvullende verzekering. Wie maandelijks tien tot vijftien euro spaart voor tandartsbezoeken, bouwt een eigen reserve op. Blijven de kosten laag, dan houdt diegene het overgebleven geld zelf.

Daar staat tegenover dat een verzekering financiële zekerheid kan bieden bij onverwachte behandelingen, afhankelijk van de gekozen dekking en voorwaarden.

Voor het onderzoek vergeleek Overstappen.nl de tandartstarieven voor 2026 en 2027 en de premies en vergoedingen van 110 aanvullende tandartsverzekeringen bij 25 verzekeraars en labels.