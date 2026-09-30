OM gaat zwaardere straffen eisen bij geweld tegen hulpverleners

DEN HAAG (ANP) - Bij misdrijven tegen hulpverleners gaat het Openbaar Ministerie in principe de dubbele straf eisen vergeleken met misdrijven tegen andere mensen. Dat staat in een richtlijn die het College van procureurs-generaal vanaf donderdag wil laten gelden, schrijft justitieminister David van Weel (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Bovendien moet een gevangenisstraf het uitgangspunt worden, dus geen boete of taakstraf.

Als voorbeeld omschrijft de minister een poging tot zware mishandeling van een hulpverlener, waarbij de dader geen wapen gebruikt, niet eerder de fout in is gegaan en de hulpverlener niet gewond is geraakt. De strafeis zou dan in principe drie maanden gevangenis worden, in plaats van 80 uur taakstraf als het slachtoffer geen hulpverlener was.

Met name rechtse partijen in de Tweede Kamer hebben in moties gevraagd om zwaardere straffen bij geweld tegen hulpverleners. "Die lijn onderschrijf ik volledig", schrijft Van Weel. Hij vindt het "onaanvaardbaar" dat officieren van justitie eerdere normen over zwaardere straffen niet zouden opvolgen.

Als officieren van justitie afwijken van de richtlijn voor strafeisen, moeten ze uitleggen waarom. Over drie jaar wil Van Weel kijken wat het effect is van de aanscherpingen.