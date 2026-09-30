Clouseau verkoopt in korte tijd twee stadionconcerten uit

Clouseau heeft woensdag in korte tijd twee concerten in het Koning Boudewijnstadion in Brussel uitverkocht. Volgens de Belgische krant Nieuwsblad kijkt concertorganisator Greenhouse Talent of er een derde concert toegevoegd kan worden aan de reeks.

De kaartverkoop ging woensdag om 10.00 uur van start. De kaartjes voor het concert van 4 augustus waren binnen een paar minuten uitverkocht, waarna er een tweede concert werd aangekondigd. Ook die show is inmiddels volledig uitverkocht.

Clouseau is de eerste Belgische artiest die een concert geeft in het Koning Boudewijnstadion. De optredens worden de grootste uit de carrière van Clouseau.