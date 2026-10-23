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OM: Hajar op eerste dag van vermissing om het leven gebracht

23 okt , 15:22Landelijk
anp231026115 1
ANP
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AMSTERDAM (ANP) - De 29-jarige Hajar uit Amsterdam is op zondag 4 oktober, de eerste dag van haar vermissing, aan het begin van de middag om het leven gebracht. Dat is vast komen te staan na onderzoek door de politie, meldt het Openbaar Ministerie.
De rechter-commissaris heeft vrijdag besloten dat de 23-jarige Somalische statushouder die voor het ombrengen van Hajar was aangehouden, twee weken langer vast blijft zitten. Hij wordt ook verdacht van het wegmaken van haar lichaam. Daarnaast wordt hij verdacht van poging tot moord dan wel doodslag op zijn pleegvader en bedreiging van een vrouw in de gemeente Koggenland in Noord-Holland.
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