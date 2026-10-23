Voetbalduel tussen PSG en Lyon uitgesteld vanwege protesten

PARIJS (ANP/AFP) - Het voetbalduel in de Franse competitie tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon is op last van de politie uitgesteld vanwege de protesten in Parijs. Dat heeft de Franse competitie LFP vrijdag bekendgemaakt.

De wedstrijd stond zondagavond om 20.45 uur gepland in Parijs en wordt verplaatst naar maandag om 20.30 uur. "De LFP neemt kennis van het politiebesluit dat het spelen van de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyonnais op zondag verbiedt", aldus de Franse LFP in een verklaring.

Het is in Frankrijk sinds vorige week onrustig vanwege aanhoudende rellen en protesten in verschillende steden.