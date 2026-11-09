ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep aangetekend in de zaak van de fatale explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam in 2024. Dat moest binnen twee weken na de uitspraak van 27 oktober. Toen sprak de rechtbank verdachte Jalal O. vrij. Justitie weet nog niet of er ook daadwerkelijk een proces volgt, maar heeft meer tijd nodig om het vonnis te bestuderen in deze "complexe zaak", zei een woordvoerder.

"We moeten kijken of een hoger beroep juridisch haalbaar is."

Het OM eiste zeven jaar cel tegen de 37-jarige Rotterdammer en houdt hem verantwoordelijk voor de explosie in een bedrijfsruimte aan de Schammenkamp in Rotterdam. Daarbij kwamen op 29 januari 2024 drie mensen om het leven. De rechtbank zag te weinig bewijs voor zijn betrokkenheid. Nabestaanden en gedupeerden reageerden geschokt op de vrijspraak.

Drugslab

Volgens de rechtbank is wel vast komen te staan dat de explosie is veroorzaakt door aceton in een drugslab achter in de bedrijfsruimte. Waardoor het is ontploft, is niet opgehelderd.

O. was de huurder van het pand, maar had de ruimte onderverhuurd. Hij heeft betrokkenheid bij een drugslab altijd ontkend. Onderzoek naar de rol van O., waaronder de inzet van een politie-informant, leverde niet genoeg bewijs op voor een veroordeling.

Door de explosie raakten ook twee mensen gewond. Een van de bewoners van een bovengelegen appartement viel zittend op zijn bank door de vloer in de brandende brokstukken.