De Britse komiek Russell Brand was er volgens de rechter van overtuigd dat hij zich niet aan de normale sociale regels hoefde te houden, omdat hij beroemd is. Hij liet dan ook een "gebrek aan respect" zien voor de slachtoffers, zegt de rechter in zijn veroordeling. "Het toonde uw nonchalante, arrogante minachting voor het recht van elke vrouw om nee tegen u te zeggen", aldus de rechter.

De 51-jarige Brand werd maandag veroordeeld tot 10,5 jaar cel voor een verkrachting en drie aanrandingen van vier vrouwen. Dat is lager dan de maximale straf, onder meer omdat de rechter er rekening mee houdt dat Brand voor meerdere overtredingen wordt veroordeeld. Ook is hij niet eerder veroordeeld en vond het meest recente vergrijp zeventien jaar geleden plaats. Volgens de rechter is de kans op herhaling daarnaast klein.

De impact van de vergrijpen op de slachtoffers was volgens de rechter groot. Daarnaast hield hij er rekening mee dat zij Brand herhaaldelijk in de media tegenkwamen, wat zorgde voor extra stress.

De komiek werd vrijdag schuldig bevonden en werd direct aangehouden. Hij krijgt een kans op vervroegde vrijlating onder voorwaarden nadat hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten.