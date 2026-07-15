OM in hoger beroep na tbs voor doden Lisanne in Hoog-Keppel

ZUTPHEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de dood van de 23-jarige Lisanne in het Gelderse Hoog-Keppel in 2024. De man die haar doodde, de 26-jarige Christiaan W. uit Ulft, werd dinsdag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, omdat hij in een psychose verkeerde toen hij het slachtoffer doodstak.

Justitie meldt dat het zich niet kan vinden in het feit dat alleen tbs is opgelegd. Het OM had tien jaar celstraf en tbs geëist. De rechtbank kwam na onderzoek van deskundigen naar zijn psychische toestand tot het oordeel dat W. "niet vrijelijk" zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodde. Het OM deelt die conclusie niet.

"In de ogen van het OM was de man niet volledig ontoerekeningsvatbaar op het moment van zijn daad, en had hij wel degelijk momenten waarin hij keuzes kon maken."