Ex-verloofde Jesy Nelson wil voor dochters blijven zorgen

Zion Foster, de ex-verloofde van zangeres Jesy Nelson, zegt dat hij ook na hun breuk "toegewijd" blijft aan hun dochters. Dat schreef de artiest woensdag in zijn Instagram Stories.

De zanger deelde het bericht enkele dagen voor de release van de documentaire Jesy Nelson: Life Changing. Daarin wordt de voormalige Little Mix-zangeres gevolgd in haar strijd om voor een wetswijziging rond de screening van pasgeborenen te zorgen. De tweelingdochters van Nelson en Foster werden na hun geboorte gediagnosticeerd met een zeldzame spieraandoening.

Foster had eerder gezegd dat hij zich "geen raad wist" na de diagnose. Daarmee bedoelde hij niet dat hij zijn verantwoordelijkheden als vader zou ontlopen, verduidelijkte hij in zijn bericht. "Ik had het over de overweldigende realiteit van het plotseling geconfronteerd worden met een zeldzame en complexe medische diagnose waar ik niets van afwist. Ik hou meer van mijn meisjes dan in woorden uit te drukken is."

De zanger stelde ook dat Nelson had besloten hun relatie te beëindigen. "Hoewel ik dat respecteer, verandert dat niets aan het feit dat ik toegewijd blijf aan mijn dochters, op elke mogelijke manier." Volgens hem is het traject voor iedereen moeilijk geweest. "Niemand bereidt je voor op dit soort nieuws, en we gaan er allemaal op onze eigen manier mee om."

Nelson beviel in mei 2025 van de tweeling. Begin dit jaar maakte zij bekend dat bij haar dochters spinale musculaire atrofie (SMA) is vastgesteld, wat betekent dat ze waarschijnlijk nooit kunnen lopen. Sinds de diagnose heeft Nelson ervoor gepleit om de aandoening in de hielprikscreening op te nemen, aangezien een vroege behandeling kan helpen de ernstigste gevolgen te voorkomen.