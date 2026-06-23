OM: man wilde asielzoekers bij opvang in Amsterdam vermoorden

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie verdenkt de 42-jarige Marcel de G. uit Vught van poging tot moord op een of meerdere asielzoekers begin april in Amsterdam. Volgens de officier van justitie heeft hij verklaard dat hij dit van plan was, omdat hij een statement wilde maken na onder meer de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Dat kwam dinsdag naar voren tijdens een niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Amsterdam.

Het OM houdt De G. verantwoordelijk voor poging moord of doodslag met een terroristisch oogmerk en bezit van een vuurwapen of gaspistool en twee messen. Hij zou zich op 7 april verdacht hebben gedragen bij een COA-locatie aan de Willinklaan. Toen de politie hem aansprak, vertelde hij volgens de officier van justitie dat ze net op tijd waren, omdat hij van plan was "meerdere mensen neer te steken".

De officier vroeg de rechtbank de voorlopige hechtenis van De G. te verlengen, onder meer omdat de kans op herhaling nog aanwezig is. Hij zou hebben verklaard dat hij nog altijd de drang voelt om dit te doen, aldus het OM.