SONSBEEK 2026 opent op 2 juli

ARNHEM - Exposities, performances en veel activiteiten: ‘Ik hoef geen tuin, ik deel een park’ - t/m 11 oktober 2026

Door René Hazeleger

De 13e editie van Sonsbeek, Europa’s oudste terugkerende tentoonstelling van kunst in de openbare ruimte, vindt plaats van 2 juli t/m 11 oktober 2026. Verspreid over Park Sonsbeek, het centrum van Arnhem en Museum Arnhem, Museum Bronbeek, Omstand, POST en Rozet omvat deze editie achttien kunstenaars, van wie er twaalf nieuw werk in opdracht maken, waarbij herinnering als collectief materiaal wordt geactiveerd.

Directeur Orlando Maaike Gouwenberg: “Sonsbeek 2026 benadert herinnering als een dynamische ruimte, gevormd door wat we kiezen, erven of moeten delen, vooral wanneer herinneringen kwetsbaar, omstreden of vervaagd zijn. De tentoonstelling ontvouwt zich te midden van aanhoudende conflicten en wereldwijde crises, in schril contrast met de oprichting van Sonsbeek na de Tweede Wereldoorlog, een periode van bezinning en wederopbouw.”

Orlando Maaike Gouwenberg:

Titel ‘Ik hoef geen tuin, ik deel een park’ van Loesje

De titel van Sonsbeek 2026, ‘Ik hoef geen tuin, ik deel een park’, is afkomstig van het Arnhemse collectief Loesje, een van de deelnemende kunstenaars. Door deze slogan van de Loesje-posters over te nemen, stelt Sonsbeek 2026 het park centraal en benadrukt het een gevoel van collectieve ervaring, waarbij betekenis gezamenlijk wordt gevormd in plaats van vanuit één perspectief te worden gedefinieerd.

De curatoren van Sonsbeek 2026 stellen dat zowel parken als herinneringen niet neutraal zijn, omdat ze worden gevormd door politieke, sociale en culturele structuren die bepalen wat wel en niet wordt onthouden. Het park wordt daarom ingezet als een plek waar deze processen zichtbaar worden gemaakt en ter discussie kunnen worden gesteld. Geheugen wordt gezien als iets levends, veranderlijks en onvolledigs, dat ontstaat door samen te spreken, luisteren en ervaringen te delen. De kunstenaars onderzoeken hoe herinneringen worden gevormd en hoe bestaande verhalen kunnen worden bevraagd om ruimte te creëren voor een gezamenlijke toekomst.

Curatoren

Amira Gad:

Amira Gad (Egyptisch, geboren in Frankrijk, opgegroeid in Saoedi-Arabië) is conservator moderne en hedendaagse kunst bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, waar zij momenteel gevestigd is. Ze bekleedde vooraanstaande curatoriële functies bij internationaal gerenommeerde instellingen, waaronder KANAL-Centre Pompidou (Brussel), Serpentine Galleries (Londen), LAS Art Foundation (Berlijn) en Kunstinstituut Melly (Rotterdam).

Haar tentoonstellingen en publicaties bestrijken een breed scala aan invloedrijke projecten, van Arthur Jafa: A Series of Utterly Improbable, Yet Extraordinary Renditions (met Hans

Ulrich Obrist, 2018) tot grote tentoonstellingen van Hito Steyerl, Lynette Yiadom-Boakye, Jimmie Durham en Sondra Perry. Bij LAS cureerde ze baanbrekende projecten met Ian Cheng, Libby Heaney en Judy Chicago.

Met een achtergrond die culturen en continenten overbrugt, getuigt Gads praktijk van een toewijding om urgente thema’s in kunst en architectuur vanuit meerdere perspectieven te belichten.

Christina Li

Christina Li (geboren in Hongkong, woonachtig in Amsterdam) is curator en schrijver. Haar context-specifieke praktijk omvat beeldende kunst, performance en bewegend beeld. Ze is artistiek directeur van de Kim Association in Singapore en was de drijvende kracht achter de editie 2022 van Ghost 2565: Live Without Dead Time, een triënnale voor performance en bewegend beeld in Bangkok.

Li was curator bij Para Site (Hongkong), SKOR | Foundation for Art and Public Space (Amsterdam) en BAK, basis voor actuele kunst (Utrecht). Van 2015 tot 2017 was ze directeur van Spring Workshop (Hongkong), waar ze toonaangevende projecten samenstelde met Wu Tsang en Koki Tanaka. Ook was ze verantwoordelijk voor de openingstentoonstelling in Tai Kwun Contemporary (Hongkong, 2018).

Sonsbeek kunstprojecten

Sonsbeek is een internationaal platform voor kunst in de openbare ruimte gevestigd in Arnhem. Met haar eerste editie, in 1949, is Sonsbeek de oudste grootschalige periodieke tentoonstelling voor kunst in de publieke ruimte die na de Tweede Wereldoorlog is opgericht.

Sonsbeek is een plek waar kennisproductie, experiment en het delen van kunst met een divers publiek hand in hand gaan.

In februari was er een perspreview over SONSBEEK 2026 en bij die gelegenheid spraken wij met één van de curatoren Amira Gad en Directeur Orlando Maaike Gouwenberg