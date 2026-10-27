OM-medewerker aangehouden, onder meer om verkiezingsfraude

UTRECHT (ANP) - Een 38-jarige medewerker van het Openbaar Ministerie is dinsdag aangehouden op verdenking van verkiezingsfraude, ambtelijke corruptie, computervredebreuk, valsheid in geschrifte en schending van het ambtsgeheim. De verdachte bekleedt naast zijn werk bij het OM een politieke functie in Oost-Brabant.

De man kwam eerder dit jaar in een ander strafrechtelijk onderzoek in beeld wegens een verdenking van witwassen, meldt het OM dinsdag. Hij werd toen op non-actief gesteld.

De man werkt bij het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), dat gaat over verkeer over weg, water en spoor. Bij het CVOM worden beroepen tegen verkeersboetes beoordeeld en strafbeschikkingen opgelegd voor zware verkeersovertredingen.

In het onderzoek is dinsdag ook een 34-jarige man uit Oost-Brabant aangehouden, meldt het OM.