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Minder overlast in Hoogeveen, extra politie-inzet afgebouwd

27 okt , 14:06Landelijk
anp271026146 1
ANP
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HOOGEVEEN (ANP) - De extra politie-inzet in het centrum van Hoogeveen wordt afgebouwd, meldt burgemeester Martijn Breukelman in een brief aan de gemeenteraad. Wekenlang veroorzaakten met name jongeren daar overlast, maar die is volgens de burgemeester duidelijk afgenomen. In overleg met politie en Openbaar Ministerie heeft de burgemeester besloten dat strengere regels niet meer nodig zijn.
In de Hoofdstraat in Hoogeveen scheurden jongeren met fatbikes en werden voorbijgangers geïntimideerd. Ook werd vuurwerk afgestoken en naar mensen gegooid. Er werden meerdere mensen aangehouden, ook minderjarigen. De politie deelde enkele tientallen boetes en meerdere gebiedsverboden uit.
De burgemeester besloot van het centrum een veiligheidsrisicogebied te maken. Maar volgens hem hoeft nu niet langer actief preventief gefouilleerd te worden. "De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied, het cameratoezicht en het tijdelijk fietsverbod blijven van kracht tot en met 4 november 2026."
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