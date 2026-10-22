OM: moeder doodgestoken Nour (14) als enige verantwoordelijk

ROERMOND (ANP) - De 59-jarige Fouzia R. is volgens het Openbaar Ministerie als enige verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van haar 14-jarige dochter Nour. Het meisje werd op 20 april doodgestoken in een woning aan de Elzenstraat in het Venlose stadsdeel Blerick. Haar vader geldt niet langer als verdachte, aldus het OM.

Donderdag vond bij de rechtbank in Roermond een tweede inleidende zitting plaats in de strafzaak tegen moeder R. Zij was opnieuw niet in de rechtszaal aanwezig. De vader van Nour werd destijds ook door de politie aangehouden, maar kwam niet veel later weer op vrije voeten.

R. heeft bekend dat zij haar dochter heeft gedood. Over een motief is nog niets bekend, mede doordat verhoor van de verdachte nagenoeg onmogelijk is gebleken. De vrouw zal in het kader van een persoonlijkheidsonderzoek worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum.

De politie vond het slachtoffer op het bed van haar moeder. Zij was met tape vastgebonden aan haar enkels en haar polsen. Ook ter hoogte van haar nek en mond was tape aangebracht. Een zus van Nour was tijdens het dodelijke geweld ook in de woning aanwezig. Zij heeft verklaard dat zij wakker werd van geschreeuw en dat zij zag hoe haar vader haar moeder bij het slachtoffer wegtrok.

De volgende inleidende zitting is op 15 januari.