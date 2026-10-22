Van Dorst zegt niet of gesprek met Nicolás Keenan al is gedraaid

Raven van Dorst wil niet zeggen of de aflevering van Boerderij van Dorst met 'first man' Nicolás Keenan al is opgenomen of niet. Ook wil Van Dorst niet zeggen of de partner van premier Rob Jetten iets gaat zeggen over hun aanstaande vaderschap.

"Ik zeg helemaal niets over niets", zei de presentator donderdag tijdens een interview op NPO Radio 1. "Die aflevering moet je gewoon gaan kijken als 'ie komt. Verder zeg ik er niets over."

Keenan is te gast in de aflevering van Boerderij van Dorst die op 9 december wordt uitgezonden. De sporter is te gast samen met Estavana Polman. Premier Rob Jetten en zijn partner maakten eerder deze week bekend dat zij in 2027 een kind verwachten. Op Instagram deelden zij een foto waarop ze een echofoto vasthouden. Ze schreven dat ze hun eiceldonor, hun draagmoeder Lisa en hun gezinnen "super dankbaar" zijn.

De aanstaande ouders deelden het bericht ook in het Engels en het Spaans. Keenan komt uit Argentinië en hockeyt in Nederland voor HC Klein Zwitserland.